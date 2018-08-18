Климатический Армагеддон: когда глобальное потепление уничтожит Землю

О глобальном потеплении сейчас говорится и пишется много. Чуть ли ни каждый день появляются новые гипотезы, опровергаются старые. Жителям Земли даже прогнозируют климатический Армагеддон, предрекая, что планета просто сгорит изнутри.

Есть ли аргументированные поводы для беспокойства - выяснял OBOZREVATEL.

Что такое глобальное потепление

Это повышение средней температуры над сушей и океаном на Земле, которое фиксируется с начала 20 века. С того времени температура поднялась в среднем на 0,8 градуса. По прогнозам ученых, до конца 21 века она поднимется в среднем еще на 2, а то и на все 4 градуса.

Увеличение температуры усилит шторма, ливни станут еще сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Ученые заявляют, что это значительно увеличит риск наводнений, а значит, под угрозой затопления окажутся целые регионы.

Сильный ливень в Гватемале, февраль 2018 год Фото: "Подробности"

Вместе с тем, в некоторых регионах мира наоборот – засуха станет "нормальным" явлением, что приведет к неурожаю, голоду, нехватке пресной воды и частым лесным пожарам.

Крайне высокая температура воздуха непосредственно приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей. К тому же, из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и других загрязнителей, что усугубляет данные болезни.

Что на него влияет

Дополнительное поступление в атмосферу парниковых газов: метана, углекислого газа, водяного пара, озона. Они поглощают длинные волны инфракрасного излучения, не выпуская их в космос. Из-за этого на Земле образуется парниковый эффект.

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"Содержание парниковых газов увеличивается, теплоемкость мирового океана увеличивается, но все зависит от циркуляционных процессов в атмосфере. В определенных регионах земного полушария температура может быть увеличена, а в определенных может снижаться. Но в целом на земном шаре температура становится все выше", - сказал в комментарии OBOZREVATEL директор НИИ гидрометеорологии Владимир Осадчий.

Есть ли причины для беспокойства

Осадчий отметил, что причины для беспокойства появились в мире еще десятки лет назад, когда мировая метеорология и другие ученые обнаружили, что температура на земном шаре повышается.

Климатолог уверяет, что процесс необратим, температура уже не вернется к тем нормам, которые были еще 10 лет назад.

"Нам надо быть готовыми к катаклизмам. Это могут быть резкие перепады температур - сегодня +35 градусов, а завтра +18. Наш климат становится более деконтинентальным, летом температура уже порою бывает +5 градусов. Иногда заходят арктические массы, и -25 градусов бывают зимой", - сказал он.

С такими данными категорически не согласна заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова, которая сообщила OBOZREVATEL, что есть разные факторы, которые будут поддерживать температуру в равновесии.

Климатическая модель эксперта, которая разработана под общую атмосферную циркуляцию, показывает, что сейчас она становится холоднее.

"Если холодная циркуляция будет складываться с повышением температур, то она будет немножечко ее тормозить. А по нашим расчетам, где-то до середины столетия циркуляция будет все холоднее и холоднее", - прогнозирует Мартазинова.

Метеоролог не могла не отметить, что хоть катаклизмов становится все больше и больше во всех странах, до Армагеддона еще далеко. К этому надо привыкать, это надо исследовать и прогнозировать для того, чтобы предупредить, считает она.

"По нашим расчетам, до середины столетия температура будет приостанавливаться. После - есть много сценариев, если температура пойдет ниже или останется на таком же уровне, все будет нормально, люди привыкли к такому, но если она пойдет выше, вот это уже хуже", – считает Мартазинова.

Такого же мнения придерживает и народный синоптик Леонид Горбань, по его расчетам, в следующем году будет умеренная температура.

"В этом году зима в Украине будет умеренная, без сильных морозов. Если же говорить о более долгосрочных прогнозах, то в ближайшие 30-50 лет зимы будут становиться холоднее. Ни о каком глобальном потеплении речь не идет. Наоборот, зимы будут холоднее, и даже нормальные ученые говорят о малом ледниковом периоде. Лето тоже будет идти ближе к прохладе, чем к жаре", – рассказал синоптик OBOZREVATEL.