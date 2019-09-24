К Земле мчится астероид размером с три пирамиды Хеопса: что известно

Во вторник, 24 сентября, к Земле приблизится крупный астероид под названием 523934 (1998 FF14).

Об этом сообщается на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA.

Размер небесного тела, ориентировочно составляет от 190 до 430 метров.

Отмечается, что астероид сопоставим с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров.

К Земле мчится астероид размером с три пирамиды Хеопса Иллюстрация

Он приблизится к Земле на 4,2 миллиона километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной 2019 года NASA провели первые общепланетарные учения на случай столкновения Земли с огромным астероидом, однако они не увенчались успехом.

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