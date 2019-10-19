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21 октября • обновлено в 13:37
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К Земле мчится астероид: названа дата приближения

6.1т Читать материал на украинском

В пятницу, 25 октября, астероид 162082 (1998 HL1) максимально приблизится к Земле.

Размеры этого объекта оцениваются от 441 метра до 986 метров, написало издание Lenta.ru со ссылкой на Astronomy Now.

Он пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равно примерно 16 дистанциям до Луны, что считается безопасным для планеты.

К Земле мчится астероид

К Земле мчится астероид

Астероид максимально приблизится к Земле 25 октября около 20:21 по киевскому времени.

Впрочем, объект классифицируется как потенциально опасный. Но в ближайшие 120 лет вероятность столкновения его с Землей крайне мала. На меньшее расстояние, чем в этот раз, к планете он подойдет только в 2140 году.

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Астероид 162082 (1998 HL1) был открыт 18 апреля 1998 года в Нью-Мехико. Он относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Известно о более чем пяти тысячах подобных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA и Европейское космическое агентство объявили о подготовке совместного проекта по предупреждению столкновения астероидов с Землей.

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Тег
Земля
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Durakov Ivan
Durakov Ivan
он упадёт на сша...
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