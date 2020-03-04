К Земле летит огромный астероид: названа новая дата "конца света"

29 апреля 2020 года на близком расстоянии около планеты Земля пролетит огромный астероид 52768 (OR2 1998).

Об этом предупредили специалисты NASA, передает Express.

"NASA подсчитало, что астероид движется в нашем направлении со скоростью около 8,7 км в секунду или 19 461 миль/ч (31 320 км/ч). С таким темпом астероид приблизится к Земле 29 апреля", – сообщили ученые.

По оценкам NASA, потенциально опасный астероид 52768 (OR2 1998) имеет размеры от 1,5 до 4,1 км в диаметре. Астрономы классифицировали это космическое тело, как "потенциально опасный".

Предварительно астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно в 0,04 205 астрономических единиц. 1 астрономическая единица – это среднее расстояние от нашей планеты до Солнца – составляет около 149 600 000 км. То есть астероид пройдет мимо планеты на расстоянии, примерно в 16,36 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Предварительный расчет ученых показал, что в случае падения астероида на Землю произойдут планетарные изменения: "кратер в 10 км и более: глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

Астероид

Исследователи сообщили, что для сравнения, астероид, который, как полагают, убил динозавров, был шириной 10 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.

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