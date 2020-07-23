К Земле летит гигантский астероид: названа дата "встречи" с планетой

29 ноября 2020 года к планете Земля приблизится гигантский астероид, получивший название 153201 (2000 WO107).

Специалисты NASA отнесли этот астероид к потенциально опасным, сообщает пресс-служба Центра исследования околоземных объектов американского космического ведомства.

Известно, что диаметр астероида составляет от 370 до 820 м. Небесное тело промчится мимо нашей планеты со скоростью 25,07 км/c на расстоянии 4,3 млн км. Отметим, что это расстояние в 11 раз больше, чем дистанция от Земли до ее спутника Луны.

Астероид обнаружен в 2000 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 318 земных суток. Спектральный анализ показал, что астероид может содержать никель, железо и кобальт.

Моделирование орбиты астероида NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, очень близко над Землей пролетел астероид диаметром 230 метров.