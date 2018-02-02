Грядет катастрофа: ученые дали пугающий прогноз о будущем человечества

Американский ученый из Колорадского университета в Боулдере Дэниел Бейкер выдвинул гипотезу о скором перевороте магнитных полюсов Земли.

Об этом сообщает "Lenta.ru".

Результаты исследования он опубликовал в журнале Undark Magazine. Так, магнитное поле Земли ослабло на 15% за последние 200 лет. По мнению ученого, это может быть признаком геомагнитной инверсии (изменение полярности геомагнитного поля). Он отметил, что некоторые районы планеты окажутся практически непригодными для жизни.

Тем временем, геофизик Ричард Холме из Ливерпульского университета спрогнозировал массовые сбои в работе электрических систем в результате переворота полюсов.

По версии исследователей, инверсия полюсов происходит в течение нескольких тысяч лет. Это приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля. Как итог, космическое излучение достигает поверхности планеты, а это вредно для живых организмов.

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