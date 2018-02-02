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Грядет катастрофа: ученые дали пугающий прогноз о будущем человечества

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Американский ученый из Колорадского университета в Боулдере Дэниел Бейкер выдвинул гипотезу о скором перевороте магнитных полюсов Земли.

Об этом сообщает "Lenta.ru".

Результаты исследования он опубликовал в журнале Undark Magazine. Так, магнитное поле Земли ослабло на 15% за последние 200 лет. По мнению ученого, это может быть признаком геомагнитной инверсии (изменение полярности геомагнитного поля). Он отметил, что некоторые районы планеты окажутся практически непригодными для жизни.

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Тем временем, геофизик Ричард Холме из Ливерпульского университета спрогнозировал массовые сбои в работе электрических систем в результате переворота полюсов.

По версии исследователей, инверсия полюсов происходит в течение нескольких тысяч лет. Это приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля. Как итог, космическое излучение достигает поверхности планеты, а это вредно для живых организмов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были обнародованы самые жуткие прогнозы Стивена Хокинга о будущем человечества.

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Тема
Исследование ученых
Место
США
Объект
Земля
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