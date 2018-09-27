Это надо видеть! Появилось первое в истории видео с поверхности астероида

Два японских мини-робота MINERVA-II1, запущенных с зонда "Хаябуса-2", передали на Землю новые снимки с поверхности астероида Рюго и первое в истории видео.

Ролик роверы сняли во время одного из "прыжков", передает сайт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). (Чтобы посмотреть видео, проскрольть страницу до конца).

По данным агентства, своеобразные "шпильки" на одном из фото, находятся на поверхности мини-робота для решения трех задач.

"Они помогают им сильнее цепляться за поверхность астероида во время прыжка, защищают солнечные батареи от повреждений и содержат в себе датчики температур", — пояснили специалисты.

Отмечается, что все инструменты и солнечные батареи аппаратов работают нормально. В октябре к ним присоединится спускаемый модуль MASCOT. Забор грунта произойдет через несколько недель. Зонд должен определить положение на орбите, после чего изучить структуру недр и рельеф астероида.

Как сообщал OBOZREVATEL, зонд "Хаябуса-2" был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Аппарат достиг цели и начал процедуру торможения и сближения с астероидом.

Два робота совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали ученым фотографии и данные с его поверхности 23 сентября 2018 года.