Что наблюдать в небе в ноябре 2020: Леониды, Тауриды, Марс, Уран, Меркурий, комета и затмение Луны

В ноябре 2020 года в небе над Украиной ожидаются сразу несколько астрономических событий.

Так, украинцы смогут наблюдать метеорные потоки Тауриды и Леониды, а также рассмотреть в небе комету C/2020 M3, Уран, Марс и Меркурий. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Этот звездопад активен с сентября по декабрь, его пик ожидается 12 ноября. Скорость потока относительно невелика – около 5-7 метеоров в час, но при этом они очень яркие и достаточно медленные, что особенно ценно для фотографов.

Тауриды уникальны тем, что имеют не один, а несколько источников. Радиант метеоритных бомбардировок находится в созвездии Тельца (Taurus, – отсюда и название потока).

Звездопад ассоциируется с кометой Энке – он является шлейфом метеорных частиц, выпущенных кометой, через который время от времени проходит наша планета. В атмосфере Земли эти частицы сгорают, оставляя яркие следы.

С 6 по 30 ноября в небе можно наблюдать Леониды. Максимум потока ожидается 17 ноября – в пик звездопада можно будет увидеть до 20 метеоров в час.

Леониды представляют собой яркие быстрые метеоры, радиант которых находится в созвездии Льва. Наблюдать их лучше всего во второй половине ночи, ближе к утру, вдали от городских огней.

В начале ноября складываются лучшие условия для наблюдения седьмой планеты Солнечной системы – Урана. Его крошечный зеленовато-голубой диск можно будет наблюдать в течение всей ночи – он появляется в небе на закате на максимально возможной высоте над горизонтом, в созвездии Овна.

Марс, противостояние которого закончилось в октябре, все еще можно наблюдать в небе всю ночь. Сейчас он почти такой же яркий, как Юпитер, а в телескоп планету можно рассмотреть детально.

В ноябре в небе также будет неплохо виден Меркурий. 10 ноября ожидается его наилучшая за весь 2020 год утренняя видимость. В этот день расстояние между ним и Землей будет равным одной астрономической единице, то есть расстоянию от нашей планеты до Солнца.

9-12 ноября Меркурий можно будет наблюдать над восточным горизонтом более часа. Выглядит он как яркая звезда, которая последней взойдет перед восходом Солнца. В телескопе по форме Меркурий будет напоминать серп.

В середине ноября комета C/2020 M3 пройдет вблизи яркой звезды Беллатрикс и переместится из созвездия Зайца в созвездие Ориона. Для наблюдения она будет доступна всю ночь. Рассмотреть комету можно будет в телескоп.

Кроме того, середина ноября 2020 года – лучшее время, чтобы рассмотреть такие объекты глубокого космоса, как звездные скопления Плеяды и Гиады, Крабовидную туманность, Туманность Ориона и Туманность Андромеды.

30 ноября Луна пройдет через полутень Земли (когда Земля заслоняет Солнце только частично). Затмение начнется в 11.30 по Киеву, а полная его фаза наступит в 11.42. Продлится оно около 3,5 часа.

Наблюдать затмение украинцы не смогут. Явление будет заметным с территорий Дальнего Востока.

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