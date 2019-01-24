Бомба замедленного действия: миру предсказали серьезные климатические изменения

Бомба замедленного действия создается под влиянием глобального потепления на Земле. Это может привести к совершенно неожиданным последствиям.

Международная группа ученых пришла к выводу, что в ближайшие сто лет только половина подземных вод будет пополняться в новом режиме, в соответствии с изменившимся количеством и интенсивностью осадков, передает Nature.

При этом особую обеспокоенность ученых вызывает то, что именно подземные воды являются крупнейшим источником пресной воды. От него зависят около двух миллиардов человек.

Оказалось, что подземные воды имеют очень долговременную гидравлическую память, то есть они очень медленно уравновешиваются с изменившимся режимом связанных с ними поверхностных водоемов и осадков.

Ученые выяснили, что подземные воды с малым GRT (временем этой реакции) относительно быстро истощаются во время засух, но также быстро повышают свой уровень при обильных осадках. В засушливых регионах, где GRT очень велико, грунтовые воды мало чувствительны к кратковременным климатическим изменениям. Однако им также требуется несколько тысячелетий, чтобы восстановиться от продолжительных засух.

В итоге исследователи, пришли к выводу, что в ближайшем будущем из-за последствий глобального потепления некоторые регионы станут более влажными, а другие — сухими.

При этом специалисты уточнили, что воздействие климатических изменений на грунтовые и зависящие от них поверхностные воды, может стать заметным только через тысячи лет.

Глобальное потепление sohu.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эколог сообщила, что до конца нынешнего столетия глобальное потепление приведет к значительному поднятию уровня моря. Крупные порты в Украине и мире, в частности, Одесса, рискуют оказаться под водой. Также перемена климата спровоцирует небывалые температурные рекорды, засухи и ураганы.

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