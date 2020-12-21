Астрономы заявили о таинственном исчезновении огромной черной дыры

В галактике Abell 2261, которая находится в 2,7 миллиарда световых лет от Земли, загадочно исчезла сверхмассивная черная дыра.

Ранее ученые считали внутри галактики находится черная дыра массой 3-100 миллиардов Солнц. Но последние исследования показали, что ее там нет, пишет Arxiv.org.

В своей работе астрономы пользовались космической рентгеновской обсерваторией Chandra, которая искала признаки перегретого вещества, упавшего в гигантскую черную дыру. Но после обработки данных, ученые пришли к выводу, что черную дыру могло выбросить за пределы галактики, где бы она слилась с другой черной дырой, что породило бы гравитационную волну.

В своем исследовании астрономы нашли признаки соединения двух сверхмассивных черных дыр. Так ядро галактики Abell 2261 намного больше, чем аналогичные размеры схожих звездных систем. Также расстояние между центром галактики и ближайшим плотным скоплением звезд составляет около двух тысяч световых лет, что довольно далеко. Это происходит, когда две сближающиеся черные дыры начинают отталкивать рядом находящиеся звезды, пояснили ученые.

Но Chandra не нашла признаков существование самой черной дыры. По мнению исследователей, это говорит о том, что черная дыра слишком медленно поглощает вещество, оставаясь незаметной для астрономов, либо она успела скрыться довольно далеко из центра своей галактики.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские астрономы впервые засняли появление черной дыры во Вселенной.

Также в 2020 году Нобелевская премия по физике была присуждена ученым, которые занимаются исследованием черных дыр.