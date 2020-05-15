Астрономы впервые обнаружили "бьющиеся сердца" таинственных пульсирующих звезд. Видео

Астрономы впервые обнаружили закономерность в высокочастотных пульсациях переменных звезд типа Дельта Щита, которые напоминают биение сердца.

Полученный результат даст возможность определить ряд свойств объектов такого класса, пишет "N+1".

Ученым впервые удалось обнаружить регулярные колебания у 60 переменных звезд – в дальнейшем это позволит детальнее изучить механизмы пульсаций, которые влияют на видимый блеск. Анализ колебаний также дает возможность устанавливать другие важные свойства небесных тел, связанные с этим процессом – например, отличать молодые светила от старых.

Исследование уже помогло в определении возраста недавно открытой звезды HD 31901, различные оценки которого давали значения от 120 миллионов до миллиарда лет. Данные, полученные авторами, свидетельствуют в пользу первого предположения.

Переменными называют звезды, у которых хотя бы раз удавалось зарегистрировать изменение яркости. Причинами этого могут быть физические явления: так, потускнение сверхгиганта Бетельгейзе ученые изначально связывали с гибелью звезды, но после объяснили это движением пылевых облаков.

Среди переменных звезд ученые выделяют класс пульсирующих. Изменение их блеска носит повторяющийся характер и вызвано процессами, которые происходят в недрах светила. В свою очередь, пульсирующие звезды делятся на типы, один из которых астрономы назвали в честь Дельты созвездия Щита – это небесное тело можно наблюдать невооруженным глазом в южном полушарии неба. Изменения яркости переменных типа Дельты Щита происходят из-за сложных колебаний их поверхности.

В результате изменения блеска светил кажутся беспорядочными – их амплитуда и период постоянно меняются, и проследить четкую закономерность в этом процессе, разложив колебания на основные составляющие, долгое время никому не удавалось.

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