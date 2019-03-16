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"Разобьет Землю, как яйцо": в сети устроили новую панику из-за Нибиру

2.1тЧитать материал на украинском

В СМИ и соцсетях поднялся новый ажиотаж вокруг так называемой планеты-убийцы Нибиру, которая якобы неумолимо приближается к Земле.

Так, по последним прогнозам, уфологи ждут "гостью" в конце апреля. Причем, вероятной датой называют как раз пасхальные праздники.

"Нибиру своим убийственным излучением просто расплющит Землю 28 апреля, то есть как раз в Светлое Воскресенье Христово", – утверждают СМИ.

Новости
Нибиру не одна: ученые получили четкую подсказку

Нибиру

Нибиру

UAportal

Причем, некоторые уже нашли предвестника. Астероид EA9, который через несколько дней пройдет в максимальной близости от нашей планеты, уже назвали одним из признаков грядущего апокалипсиса.

Астрономы подчеркивают, что 37-метровый каменный гость не опасен для Земли, но уфологи уверены, что прилет посланца из космоса – это знак скорой гибели цивилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

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минин евген
минин евген
у этой паники с нибиру рогатые уши ростут: 1 января, 23 февраля, 8 марта, теперь пасха.
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Да ждем ждем 8 марта, помним
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