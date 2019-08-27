Протрет пыль и перекусит провода: робота "Федора" с трудом доставили на МКС. Видеофакт

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией. Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов, сообщает "Роскосмос".
Сообщается, что андроид пробудет там две недели. В рамках тестовых испытаний он станет протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели и так далее.
Робот "Федор"
ФАН
#СоюзМС14: есть касание, есть сцепка 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 27, 2019
Корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблём и станцией.
Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов pic.twitter.com/xuWswsb4Py
Робот "Фёдор" прилетел на МКС. Его корабль "Союз МС-14" со второй попытки успешно пристыковался к станции— LIFE.ru (@lifenews_ru) August 27, 2019
Андроид пробудет там две недели. В рамках тестовых испытаний он станет протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели и так далее pic.twitter.com/IkarApN27d
Как сообщал OBOZREVATEL, первая попытка была предпринята 24 августа. Во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно.
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