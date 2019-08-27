Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Протрет пыль и перекусит провода: робота "Федора" с трудом доставили на МКС. Видеофакт

2.2т Читать материал на украинском

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией. Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов, сообщает "Роскосмос".

Сообщается, что андроид пробудет там две недели. В рамках тестовых испытаний он станет протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели и так далее.

Новости
SpaceX успешно вывел корабль Dragon к МКС: захватывающие фото и видео

Робот "Федор"

Робот "Федор"

ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, первая попытка была предпринята 24 августа. Во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Россия
Тег
МКС
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
18
31
Смешно
4
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Завидуйте молча, дети полей диких:-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Рагули, полет в космос на Союзе впервые проходил в беспилотном режиме. Понятно что для вас это раз плюнуть и за 28 лет нэзалэжности вы обошли Россию в космической отрасли на тысячелетия вперед. Ваши роботы Мыколы и Панасы уже наверное истоптали Марс вдоль и поперек, а наш только сегодня с трудом попал на МКС. СУГС, ёпста!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Воронов Сергей
Воронов Сергей
классный фонарик, и не дорогой, будет моргать пукину сверху. Вся раша с гордостью теперь федорит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Воронов Сергей, Что может предложить твоя украша?:-) Вы только 3,14здоболить умеете. За 30 лет всю страну раз3,14здоболили. Кретины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...