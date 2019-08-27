Протрет пыль и перекусит провода: робота "Федора" с трудом доставили на МКС. Видеофакт

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией. Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов, сообщает "Роскосмос".

Сообщается, что андроид пробудет там две недели. В рамках тестовых испытаний он станет протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели и так далее.

Робот "Федор" ФАН

#СоюзМС14: есть касание, есть сцепка 🚀



Корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблём и станцией.



Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов pic.twitter.com/xuWswsb4Py — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 27, 2019

Робот "Фёдор" прилетел на МКС. Его корабль "Союз МС-14" со второй попытки успешно пристыковался к станции



Андроид пробудет там две недели. В рамках тестовых испытаний он станет протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели и так далее pic.twitter.com/IkarApN27d — LIFE.ru (@lifenews_ru) August 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, первая попытка была предпринята 24 августа. Во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram