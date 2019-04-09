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Мир не будет прежним: Windows разрешила просто вытаскивать флешку

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Пользователям Windows 10, начиная с версии 1809, больше не придется дожидаться разрешения на "безопасное извлечение" внешних носителей из USB.

Об этом говорится в официальном сообщении Microsoft. В частности, компания изменила приоритеты в работе над программами — теперь это не только "оптимальная производительность", но и "быстрое извлечение".

Теперь система будет держать подключенное внешнее USB-устройство в постоянной готовности к отключению, кроме моментов, когда копируется информация.

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Мир не будет прежним: Windows разрешила просто вытаскивать флешку

Опцию "безопасного извлечения" можно настроить специально, по умолчанию она отключена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи со всего мира обнаружили на своих компьютерах неудаляемую программу All-Radio 4.27 Portable, которая оказалась вредоносной.

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