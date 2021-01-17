Придумано полезное применение старым смартфонам

Устаревшие модели смартфонов могут продлить свою "жизнь", если сделать из них радионяни или аппараты для проверки зрения.

Об этом на выставке CES 2021 сообщили представители корейской компаним Samsung, которая представила программу Galaxy Upcycling at Home.

Суть этой программы состоит в том, чтобы после окончания срока службы смартфонов найти им новое применение. При этом должно уменьшится загрязнение окружающей среды.

В Samsung отметили, что их смартфоны серии Galaxy можно использовать для совместной работы с Samsung Knox –система безопасности, предустановленная на большинстве мобильных устройств "Самсунг".

"Новая программа переосмысливает жизненный цикл старого телефона Galaxy и предлагает потребителям варианты того, как они могут изменить свое устройство для создания множества удобных инструментов", – рассказали в компании.

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