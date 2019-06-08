Предсказанию Нострадамуса о гибели США дали объяснение

Новая "расшифровка" предсказаний Нострадамуса о гибели США – попытка спровоцировать негативные события в этой стране.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал маг ведической традиции Игорь Мехеда. "Нострадамус не писал столько катренов, сколько ему приписывают", - заметил он.

По его словам, в последнее время в СМИ появляется множество "пророчеств", приписываемых известным провидцам, в том числе Нострадамусу и Ванге, но большинство из них не имеет ничего общего с этими людьми. Это относится и к так называемым "пророчествам Нострадамуса" о гибели США.

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Игорь Мехеда предложил свою версию происходящего. По его мнению, подобные "пророчества" являются элементом "психологической войны" одной страны против другой с целью "спровоцировать какие-то события, трагические события у противника".

В этом контексте он рассказал о психологическом феномене: "Если миллионы людей поверят в то, что что-то произойдет, это действительно может произойти".

Как убежден Игорь Мехеда, именно на подобного рода эффект рассчитывают авторы "предсказаний" о гибели той или иной страны или о конце света.

Вместе с тем он рассказал о пророчествах, которые заслуживают доверия, в частности, о пророчестве, согласно которого "после 2012 года лик земли изменится". По его словам, в последние годы на планете Земля действительно происходят большие изменения природного характера – массивное таяние ледников на полюсах, землетрясения, наводнения, цунами и тому подобное, что указывает на то, что лик планеты действительно может измениться. В частности, какие-то участки суши могут уйти под воду, а какие-то – подняться над уровнем мирового океана.

В этом контексте Игорь Мехеда привел еще одно пророчество известного американского провидца ХХ века Эдгара Кейси, который прославился своими вещими снами. "Он сказал, что через сто лет будет его новое воплощение в США, в штате Кентукки, и его город будет стоять на берегу океана. Другими словами, какие-то территории будут затоплены океаном, какие-то, наоборот, выдвинутся из океана, и штат Кентукки станет приморским", - рассказал он.

"На самом деле, наступает новая эпоха, и все страны мира меняются. Это относится не только к США, но и ко всем странам мира. Одно только таяние ледников на полюсах изменит границы мирового океана, не говоря уже про множество других факторов. Новая эпоха настанет, но человечество выживет и будет жить. Поэтому нагнетать обстановку не следует", - резюмировал Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети начали появляться новые трактовки предсказаний Нострадамуса, согласно которых США должны погибнуть в результате извержения супервулкана. Эти пророчества базируются на том, что Нострадамус пообещал гибель "Новому городу", который, по версии интерпретаторов, указывает на "новый свет", или Северную Америку.

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