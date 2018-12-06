Перенос номеров при смене оператора: названа окончательная дата запуска услуги

Услуга переноса абонентских номеров мобильных операторов заработает с 1 мая 2019 года, как это и было определено законодательством.

Об этом заявил исполнительный директор ГП "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) Вадим Гулько, добавив, что перед запуском услуги будет проводиться ее трехмесячное тестирование.

Он отметил, что в подключении к этой услуге активно заинтересованы все украинские операторы. "Уже все оборудование закуплено, программное обеспечение тоже. Сейчас идет подстройка программного обеспечения под Украину и наши требования", — сообщил Гулько.

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Также до 1 февраля все операторы обязаны создать локальные базы данных и подключить их к общей, которую будет вести УГЦР. При этом наполнение данной БД будет зависеть от популярности услуги среди пользователей.

Напомним, перенос номера между операторами в Украине будет происходить не дольше трех рабочих дней, а стоимость операции должна быть невелика. Для этого необходимо будет предоставлять свои данные и проходить идентификацию личности. При переносе абонент будет оставаться без мобильной связи не более трех часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские мобильные операторы анонсировали топ-8 изменений на рынке услуг.