Опять провал: в России перед запуском треснула ракета

В России перед запуском астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля возникла проблема, из-за которой переносили запуск.

Она была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М", рассказал "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома.

Запуск "Протон-М" Роскосмос

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко говорил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака".

Как сообщал OBOZREVATEL, с российского космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести в космос обсерваторию "Спектр-РГ".

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