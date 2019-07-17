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Опять провал: в России перед запуском треснула ракета

7.2т Читать материал на украинском

В России перед запуском астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" в ночь на 13 июля возникла проблема, из-за которой переносили запуск.

Она была связана с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М", рассказал "РИА Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалистам пришлось заварить, а затем загерметизировать трещину клеем на стартовом комплексе космодрома.

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Запуск "Протон-М"

Запуск "Протон-М"

Роскосмос

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко говорил, что причиной переноса пуска стало "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака".

Как сообщал OBOZREVATEL, с российского космодрома Байконур стартовала ракета "Протон-М", которая должна вывести в космос обсерваторию "Спектр-РГ".

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скрепа в кацaпской ракете треснула! (с)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы пышаются американскими ракетами
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Юг Руси
Юг Руси
Кацaп Кацaпыч, Махалыч, а про что вы верещите? )
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Макарский Александр, это ты, животное тупое, из трусов выпрыгиваешь от гордости за свой хлам! Тварь - не надо перекручивать! Мы никогда не верещали про ракеты, которые бороздят просторы мирового океана! Это ваша тема, уебки расейские!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Ржач!! Знову жуйкою дюрку заліпили... "кувалдою і чиєюсь матір'ю...)
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