Мир пугают новым ледниковым периодом: ученая дала прогноз

Предсказанный экспертами "Space Weather" ледниковый период на планете Земля является маловероятным.

"На текущий момент гипотеза о том, что начинается новый ледниковый период, мало чем подтверждена", — сказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова.

"Я лично и Украинский гидрометеорологический институт руководствуемся последними выводами Межправительственной группы экспертов по изменениям климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), где такие научные обобщения не приводятся. Этот отчет формируется на основе последних научных данных и подтвержденных научных исследований ученых всего мира, в том числе по отдельным разделам и Украины. Таких выводов, исходя из крупного научного обобщения IPCC, нет", — почеркнула она.

Антарктида ТАСС

Отвечая на вопрос о том, действительно ли ледниковые периоды на планете цикличны, и рано или поздно должен наступить очередной такой период, Трофимова пояснила: "Я бы так не говорила. Скорее, это не цикличные, а квазицикличные процессы".

"Конечно, ледниковые периоды — малые и большие — были на планете, но для их возникновения существует очень много факторов", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле уже наступил радикальный сдвиг в климате, который может привести к ужасающим последствиям.

Грядет новый "ледниковый период", предупредил климатолог Джон Кейси, который сотрудничает с НАСА.

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