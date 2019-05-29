ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Мир пугают новым ледниковым периодом: ученая дала прогноз

1.3тЧитать материал на украинском

Предсказанный экспертами "Space Weather" ледниковый период на планете Земля является маловероятным.

"На текущий момент гипотеза о том, что начинается новый ледниковый период, мало чем подтверждена", — сказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Ирина Трофимова.

"Я лично и Украинский гидрометеорологический институт руководствуемся последними выводами Межправительственной группы экспертов по изменениям климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), где такие научные обобщения не приводятся. Этот отчет формируется на основе последних научных данных и подтвержденных научных исследований ученых всего мира, в том числе по отдельным разделам и Украины. Таких выводов, исходя из крупного научного обобщения IPCC, нет", — почеркнула она.

Антарктида

Антарктида

ТАСС

Отвечая на вопрос о том, действительно ли ледниковые периоды на планете цикличны, и рано или поздно должен наступить очередной такой период, Трофимова пояснила: "Я бы так не говорила. Скорее, это не цикличные, а квазицикличные процессы".

Новости
Погодные аномалии, наводнения и смерчи: как изменится климат в Украине

"Конечно, ледниковые периоды — малые и большие — были на планете, но для их возникновения существует очень много факторов", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле уже наступил радикальный сдвиг в климате, который может привести к ужасающим последствиям.

Грядет новый "ледниковый период", предупредил климатолог Джон Кейси, который сотрудничает с НАСА.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Ирина Трофимова
Теги
климатконец света
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-