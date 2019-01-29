''Нибиру уже в пути!'' Проповедник предупредил о последствиях хаоса на Земле

Недавний рост числа стихийных бедствий, таких как цунами, вулканы и ураганы, наводит на мысль о том, что загадочная планета Нибиру уже в пути.

Так считает известный израильский кинопродюсер, уфолог и конспиролог Юваль Овадия, чьи видео собирают сотни тысяч просмотров на YouTube, пишет The Sun (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Нибиру разрушит все сумасшествие, которое мы создали, чтобы подготовить нас к следующей великой эре", — сказал уфолог.

Нибиру vistanews.ru

Ссылаясь на неизвестные библейские и эзотерические еврейские источники, он утверждает, что единственным безопасным местом на Земле будет Израиль. А ключевым моментом его фильмов является побуждение еврейского народа вернуться на родину как можно скорее.

По словам Овадия, Нибиру была описана еще в средневековые времена в пророчестве Валаама в Библии.

"В течение сотен лет Израиль был пуст и опустошен. Но сейчас у нас появился райский сад, потому что время приближается", — добавил кинопродюсер.

Его взгляды поддержал эксцентричный американский пастор Пол Бегли, который разместил видео о фильме на своем канале в YouTube и утверждает: "Далеко за планетой Плутон скрывается огромная карликовая звезда или планета. Мы не можем видеть это из-за темноты, потому что нет отражения, и это так далеко от нашей солнечной системы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В NASA исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

Также специалист в области астрофизики и космоса Валентин Гаденов считает, что планеты Нибиру не существует, а все озвученные сценарии уничтожения Земли являются псевдонаучными заявлениями, на которые не стоит обращать внимание.

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