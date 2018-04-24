Появились фото будущего iPhone X Plus

Рекламные постеры еще неанонсированного смартфона iPhone X Plus появились в интернете.

Изображения ожидаемого до конца 2018 года "яблочного" телефона опубликовал известный портал SlashLeaks.

slashleaks

Ожидается, что Apple представит iPhone X Plus в этом году. Новый смартфон получит диагональ экрана 6,5 дюймов с разрешением 2688 на 1242 пикселей, сообщил gagadget.

На изображениях можно увидеть вырез вверху дисплея, тонкие рамки, скругленные края и плавные линии. На задней стороне корпуса – двойная вертикальная камера, которая выпирает над поверхностью.

Согласно неофициальным данным, iPhone X Plus будет работать на процессоре Apple A12. В телефоне – в это слабо верится, но все же – появится слот для двух SIM-карт.

slashleaks

В правдивость снимков верится с трудом, потому что вряд ли так рано Apple начала готовить рекламу новых смартфонов. Как бы там ни было, постеры будущих флагманов iPhone сделаны очень качественно.

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