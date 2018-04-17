"Спать? В грузовой отсек!" Airbus удивил идеей

К 2020 году компания Airbus намерена оснастить свои самолеты спальными местами.

Для этого авиапроизводитель переоборудует грузовые отсеки – там появятся комнаты для переговоров и спальни с двухъярусными кроватями. Об этом сообщило издание Dezeen.

Airbus приступил к разработке концепта нового салона совместно с компанией Zodiac Aerospace. Модули переговорных и спальных комнат будут подвижными. В случае необходимости персонал сможет освободить место для грузов.

По предварительным данным самолеты А330 с новым интерьером могут появиться в 2020 году. Разработчики также не исключили, что подобное решение салона может появиться на борту более крупных А350.

Airbus

Если сотрудничество будет успешным, то пассажиры новых самолетов будут проходить через "приветственный модуль". Его можно использовать как игровую комнату для детей или в качестве рабочего пространства.

В дополнительном "модуле конференц-зала" можно будет расположить кресла и столы для проведения рабочих встреч. А также проектор, который позволит пассажирам проводить презентации или смотреть фильмы на большом экране.

В спальнях разработчики намерены установить односпальные кровати, а также приспособления для одежды и туалетных принадлежностей.

Airbus

В компании Airbus отметили, что не все модули должны использоваться одновременно. Каждый из них может быть установлен отдельно, в зависимости от потребностей пассажиров или авиакомпании.

Ранее компания подала патент на съемную пассажирскую кабину, предназначенную для ускорения посадки. А также продемонстрировала концепцию прозрачной кабины с виртуальным полем для гольфа.

Как сообщал "Обозреватель", в прошлом году Airbus представил самый большой в мире авиалайнер.