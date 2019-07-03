В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

В среду, 3 июля, в работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел массовый сбой по всему миру.

Сервис Downdetector проинформацировал, что проблемы в работе соцсетей наблюдались с 15:45 по Киеву.

В Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой pixabay.com

На сбои жаловались пользователи в США, Великобритании, Франции, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции, Канаде и России. В Украине проблемы наблюдались в Киеве и Львове.

82% пользователей испытывали трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могли войти в учетную запись. Перебои достигли пика в 16:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный сбой фиксировался в декабре 2018 года. Тогда сбой в работе затронул больше всего Великобританию, Польшу, Венгрию, Эстонию и другие страны.

13 марта 2019 года массово начались проблемы у пользователей Facebook и Instagram, которые охватили более 11 тысяч пользователей. А 1 мая это повторилось: были проблемы с просмотром новостной ленты и входом в свои аккаунты. В мае пользователи также столкнулись со сбоями в Instagram.

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