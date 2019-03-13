В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой: что известно

Во всем мире 13 марта произошел массовый сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

По данным портала Down Detector, проблемы начались около 18:00 при Киеву, а на момент написания материала охватили более 11 тысяч пользователей.

Во многих странах люди не могли воспользоваться социальной сетью, ее сервисами. Больше всего пострадали пользователи из США. В Европе самый большой сбой зафиксирован в Лондоне, Париже и Берлине.

Одной из распространенных проблем является отсутствие возможность делать посты, заходить на страницу или открывать мобильное приложение. В Украине также зафиксированы проблемы с работой соцсетей. Об этом рассказали читатели OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный сбой уже фиксировался в декабре. Тогда это затронуло больше всего Великобританию, Польшу, Венгрию, Эстонию и другие страны.

20 ноября пользователи Instagram и Facebook столкнулись с проблемой входа в соцсети. Так, неисправности были зафиксированы по всему миру, больше всего – в странах Европы. Многие отмечали, что при входе в аккаунт они видели просто белый экран.

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