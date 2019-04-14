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В Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой: что известно

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Интернет-пользователи массово жалуются на неисправную работу соцсетей. Днем, 14 апреля, сбой произошел в таких популярных соцсетях как Instagram, Facebook и WhatsApp.

По данным Downdetector, 46% пользователей Instagram испытывают проблемы с авторизацией, 44% — с загрузкой новостной ленты, 12% — с веб-сайтом соцсети.

Жалобы пользователей Facebook в основном связаны с доступом к сайту и обновлением ленты новостей.

В Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой: что известно

pixabay.com

А любители WhatsApp сообщают о проблемах с подключением к серверу (86%), авторизацией (6%) и доступом к веб-сайту (6%). Также некоторые не могут отправить и получить сообщения.

Проблемы фиксируются у пользователей на территории стран Европы, части территории США, в Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Небольшое количество жалоб на работу Instagram поступает и из Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Facebook запустил долгожданное улучшение в мессенджере.

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