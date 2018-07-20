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Уникальный броневик ВСУ оснастили мощным оружием: появились фото и видео

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На Гончаровском полигоне в Черниговской области прошла демонстрация нового боевого модуля с противотанковым ракетным комплексом Барьер, установленного на бронеавтомобиле "Козак-2М".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook редактор журнала Defence Express Сергей Згурец, выложив соответствующее видео.

По его словам, модуль может оснащаться различными типами пулеметов, но главная его ударная сила - это украинский ПТРК Барьер с четырьмя ракетами Р-2С с лазерно-полуавтоматической системой наведения.

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ПТРК может использовать ракеты с осколочно-фугасной, а также с термобарической боевой частью.

Масса всего модуля - до 400 кг, он оснащен двигателями, которые обеспечивают скорость переброски оси прицеливания до 30° в секунду. Перезарядка осуществляется через люки на крыше машины.

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На полигоне были произведены выстрелы на расстояние 1,8 км по движущейся мишени, а также ночью - с 3 км по бронированной цели с использованием тепловизора.

За тестами наблюдала зарубежная военная делегация, испытания признали успешными.

Это трехсторонний проект в составе турецкой компании Aselsan, КБ Луч и НПО Практика.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина представит новейшее тяжелое оружие "Богдана".

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