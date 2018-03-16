Ученые назвали новую опасность путешествий на Марс

Группе исследователей из Университета Нью-Гэмпшира (США) удалось выяснили, что воздействие радиации на человека, который совершает межпланетное путешествие, является куда более активным и опасным для жизни, чем считалось раньше.

В ходе исследований ученые обратили внимание на снижение солнечной активности, что приводит к менее эффективному отражению космических лучей солнечным ветром, отмечается в материале научного портала Phys.org.

Согласно источнику, исследователи проанализировали данные CRaTER-прибора, который был расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его задача - оценка вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации.

Полученные данные показали, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится существенно интенсивнее из-за аномально долгого периода пониженной солнечной активности.

Так ученые пришли к выводу, что доза возможного облучения, которую получат астронавты, путешествующие к Марсу, повысится на 30%. При этом опасность исходит и от Солнца.

Как сообщал ранее "Обозреватель", глава компании SpaceX, предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил колонизировать планету Марс и даже назвал стоимость билета, чтобы поселиться там.