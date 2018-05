Троллям Путина приготовиться! Илон Маск готовит разгромный проект

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах создать сайт, который будет оценивать достоверность публикуемых в СМИ материалов и определять уровень доверия к журналистам.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

"Собираюсь создать сайт, где люди смогут оценивать правдивость любой статьи и отслеживать... уровень надежности каждого журналиста, редактора и издания. Думаю назвать его Pravda", — написал Маск.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23. Mai 2018

Он также отметил, что сайт должен быть "не только защищен от ботов, но и разоблачать тех, кто использует армии ботов для дезинформации".

Комментаторы начали спорить с Маском о том, как он собирается "измерять объективность". Также многие оценили название, вспомнив о главной газете КПСС - советской "Правде".

Маск обратился к критикам: "Если вы работаете в СМИ и не хотите, чтобы "Правда" существовала, напишите статью, в которой ваши читатели проголосуют против этого".

If you’re in media & don’t want Pravda to exist, write an article telling your readers to vote against it … — Elon Musk (@elonmusk) 23. Mai 2018

Большое количество ответов заставило Маска фантазировать дальше. Вскоре он предложил еще один вариант названия - "Ты прав!" ("You're right!").

Maybe the media credibility rating site should be called “You’re Right!” I do actually own https://t.co/1JqqCF9inA, but for the moment I just have it automatically forward to Facebook News. — Elon Musk (@elonmusk) 24. Mai 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году стало известно, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" из Санкт-Петербурга, которое известное как "фабрика троллей".