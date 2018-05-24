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Троллям Путина приготовиться! Илон Маск готовит разгромный проект

3.1тЧитать новость на украинском

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о планах создать сайт, который будет оценивать достоверность публикуемых в СМИ материалов и определять уровень доверия к журналистам.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

"Собираюсь создать сайт, где люди смогут оценивать правдивость любой статьи и отслеживать... уровень надежности каждого журналиста, редактора и издания. Думаю назвать его Pravda", — написал Маск.

Он также отметил, что сайт должен быть "не только защищен от ботов, но и разоблачать тех, кто использует армии ботов для дезинформации".

Комментаторы начали спорить с Маском о том, как он собирается "измерять объективность". Также многие оценили название, вспомнив о главной газете КПСС - советской "Правде".

Маск обратился к критикам: "Если вы работаете в СМИ и не хотите, чтобы "Правда" существовала, напишите статью, в которой ваши читатели проголосуют против этого".

Большое количество ответов заставило Маска фантазировать дальше. Вскоре он предложил еще один вариант названия - "Ты прав!" ("You're right!").

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году стало известно, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" из Санкт-Петербурга, которое известное как "фабрика троллей".

Персона
Илон Маск
Объект
интернет
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