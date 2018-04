Telegram перестал работать в Европе: названа причина

Популярный мессенджер Telegram временно перестал работать.

Приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались приблизительно в 2:30.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что проблемы связаны с перегревом серверов.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", – написал он.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved.