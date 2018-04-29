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Telegram перестал работать в Европе: названа причина

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Популярный мессенджер Telegram временно перестал работать.

Приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались приблизительно в 2:30.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что проблемы связаны с перегревом серверов.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", – написал он.

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Сервис Downdetector зафиксировал, что у 77% пользователей программа не подключается, а 22% не могут отправить сообщения.

На сбои в работе Тelegram жалуются жители Украины, Узбекистана, Румынии, Болгарии, России, Германии, Нидерландов и других стран.

Как сообщал "Обозреватель", 29 марта в Telegram произошел массовый сбой.

Объект
Telegram
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