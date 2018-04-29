Telegram перестал работать в Европе: названа причина

Популярный мессенджер Telegram временно перестал работать.

Приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались приблизительно в 2:30.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что проблемы связаны с перегревом серверов.

"Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов", – написал он.

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience – the problem is being solved. — Pavel Durov (@durov) 28 квітня 2018 р.

Telegram iPhones.ru

Сервис Downdetector зафиксировал, что у 77% пользователей программа не подключается, а 22% не могут отправить сообщения.

На сбои в работе Тelegram жалуются жители Украины, Узбекистана, Румынии, Болгарии, России, Германии, Нидерландов и других стран.

Как сообщал "Обозреватель", 29 марта в Telegram произошел массовый сбой.