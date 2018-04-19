Совпадение? Google перестал помогать Telegram обходить блокировку

Google объявил об изменении своей технической политики и теперь ее сеть невозможно использовать для посещение попавших под цензуру сайтов.

Интернет-гигант отказался от поддержки фронтинга (domain-fronting) – практики, с помощью которой можно было обходить блокировки. Впервые это заметили пользователи анонимного веб-браузера Tor 13 апреля 2018 года. Позже эту информацию Google подтвердил изданию The Verge.

В компании объяснили, что нововведение стало итогом долгосрочного обновления сети. До недавних пор фронтингом можно было пользоваться "из-за особенностей программного обеспечения" Google.

Domain-fronting позволял разработчикам использовать Google как прокси-сервер, пересылая трафик на собственные сервера через домен Google.com. Этот способ применял Telegram как один из многих для борьбы с блокировкой в Российской Федерации, начавшейся 16 апреля.

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