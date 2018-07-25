С Земли на орбиту стартовали сразу две ракеты: впечатляющие видео

В среду, 25 июля, во Французской Гвиане и с военной базы в Калифорнии (США) с разницей в 14 минут стартовали на орбиту две ракеты - Ariane 5 с четырьмя спутниками Galileo на борту, которые обеспечат GPS-сигналом европейских пользователей, и тяжелая ракета Falcon 9 американской компании Space X c десятком спутников Iridium.

На YouTube было опубликовано видео запуска обоих носителей.

Ariane 5 стартовал с космодрома Куру во Французской Гвиане в 14:25. Отмечается, что этот запуск стал четвертым в данной площадки в 2018 году. Ракета выведет на орбиту четыре спутника типа Galileo, которые представляют собой глобальную систему спутникового позиционирования, и являются европейскими аналогами американского GPS. Предполагается, что к 2020 году на орбиту будет выведено около 30 спутников в рамках проекта Galileo.

Уже в 14:39 американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятком спутников Iridium с военной базы в Калифорнии. Согласно предварительному плану, маршевую ступень опустят на баржу в Тихом океане, а носовой обтекатель попробуют поймать в сеть над морским кораблем Mr. Steven.

Насколько известно, группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите аппараты предыдущего поколения, предназначенные для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. В результате сегодняшнего запуска число спутников достигнет 65 из 75 запланированных.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SpaceX перенесла туристические полеты вокруг Луны.