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Революционное объединение: Цукерберг объявил об интеграции WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

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Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг собирается интегрировать сервисы WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что для революционного объединения потребуется полноценная трансформация механизмов функционирования платформ. Эти сервисы продолжат работать как независимые приложения, но инфраструктура будет унифицирована.

Также Цукерберг хочет встроить во все сервисы технологии сквозного шифрования. По словам источников, процесс интеграции находится на начальной стадии, а его завершение планируется к концу 2019 – началу 2020 года.

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Пользователь Facebook сможет отправлять защищенное сообщение человеку, который пользуется другим сервисом. Цукерберг рассчитывает удержать миллиарды пользователей в своей экосистеме и повысить рентабельность бизнеса. Это также может дать компании новые возможности в привлечении рекламы или создании платных сервисов.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

"Люди хотят, чтобы мессенджеры были быстрыми, простыми, надежными и конфиденциальными. Мы работаем над тем, чтобы встроить в большее число наших мессенджеров технологию сквозного шифрования и изучаем способы облегчить пользователям доступ к друзьям и членам семьи между платформами", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей WhatsApp предупреждали, что он отказался от поддержки некоторых популярных операционных сетей в 2019 году, потому на некоторых смартфонах сервис не будет работать. А 22 января в его работе произошли сбои по всему миру.

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Марк Цукерберг
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