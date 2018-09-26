Названа реальная стоимость iPhone Xs

Специалисты TechInsights подсчитали стоимость компонентов iPhone Xs и назвали себестоимость смартфона.

Базовая модель недавно представленного смартфона iPhone XS Max в США стоит $1099, максимальный вариант с объёмом хранилища 512 Гб обойдётся в $1499, что делает его самым дорогим аппаратом iPhone в истории, сказано в исследовании, опубликованном на сайте компании.

Стоимость модели 256 Гб составила $443. Это на $50 больше по сравнению с iPhone X 64 Гб.

Самым дорогим традиционно стал экран, который в данном случае стоит $80,5. Дешевле оказались процессор Apple A12 Bionic по цене $72. Внутренняя память и корпус обходятся производителю в $64 и $58 соответственно.

Обновленные камеры подорожали до $44. Впрочем, разница в цене с прежними невелика - меньше двух долларов.

В исследовании не учитывалась стоимость разработки устройства и ПО, а также затраты на логистику и маркетинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько украинцам нужно работать, чтобы купить новый iPhone.