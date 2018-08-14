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"Лучше российских": Украина похвасталась мощными ракетами

21.3тЧитать новость на украинском

Украинские ракеты не только не уступают по характеристикам аналогичному российскому оружию, но и значительно превосходят его по многим показателям.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время визита в конструкторское бюро "Луч", сообщает пресс-служба СНБО.

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", — подчеркнул он.

По словам Турчинова, многие ракетные комплексы были разработаны в кратчайшие сроки после начала военной агрессии России против Украины в 2014 году.

"Тогда перед украинским оборонпромом была поставлена ​​задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайшие сроки выполнено", — подчеркнул глава СНБО.

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Турчинов добавил, что сейчас как в Украине, так и далеко за ее пределами известны такие мощные, эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы, как "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Барьер". По его словам, все они эффективно уничтожают вражеские цели на фронте, имеют заслуженное уважение и спрос на внешних рынках вооружений.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что ракеты КБ "Луч" с высокой точностью поражают бронированную технику противника и могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия.

Украинские ракеты

Пресс-служба СНБО

Украинские ракеты

Пресс-служба СНБО

Украинские ракеты

Пресс-служба СНБО

Турчинов в КБ "Луч"

Пресс-служба СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве. По словам советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова, оно может "работать по Москве" с определенной точки на карте страны.

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Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Объект
СНБО
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
"Пусть вранье, но какое прекрасное..."
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Когда начнёте уже работать по Москве??
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Здесь только один ответ, или он реально дебил или действительно чем то обкуривается.
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