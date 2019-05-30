Как вырастить гения в эпоху смартфонов

Сегодня весь мир умещается в одном устройстве – смартфоне, планшете или "умных" часах. Неудивительно, что эти гаджеты становятся любимыми игрушками для детей. По статистике, большинство из них осваивают смартфоны в возрасте от двух до трех лет. Сначала их привлекают звуки и картинки на экране, потом они начинают пользоваться гаджетами более осознанно. И здесь наступает самый важный этап. Какую информацию ребенок почерпнет из интернета? Будет ли она полезной или наоборот навредит хрупкой детской психике?

Дети играют на планшете

Не все полезно, что в смартфон полезло

Конечно, можно проявить строгость и полностью запретить ребенку брать в руки гаджеты. Но, во-первых, это лишь раззадорит в нем любопытство, а во-вторых, он может почувствовать себя некомфортно, когда все его сверстники будут ходить со смартфонами и смотреть мультфильмы на планшетах. И нельзя забывать, что в наше время технологии дают ребенку возможность реализовать себя в любых сферах, удовлетворив его творческие потребности и подарив набор полезных знаний и навыков. Безусловно, ограничивать использование гаджетов нужно. Другой вопрос в том, как наиболее эффективно и безопасно это делать.

Самый простой и действенный способ – активация родительского контроля. Сегодня эта функция есть в большинстве систем. В некоторых из них речь идет только о фильтрации трафика, другие предлагают более широкий функционал. Но во многом выбор зависит от того, какими гаджетами пользуются в вашей семье. Пожалуй, наибольший выбор полезных настроек предлагает экосистема Apple iOS.

Гаджеты

Во-первых, можно ограничить время пользования гаджетом, выделить определенное количество на игры, просмотр видео и серфинг в интернете. Вы всегда можете посмотреть статистку и знать, какие приложения открывал ваш ребенок, на какие сайты заходил, какими соцсетями пользовался. Эта информация будет доступна всей семье благодаря функции "семейный доступ". Кроме того, ею можно обмениваться – скидывать ребенку интересную информацию, фото и видео, статьи в интернете, делиться всем, что кажется вам полезным.

При этом на некоторые приложения можно установить запрет. Без вашего ведома ваш маленький гений не сможет скачать новые программы с App Store, или оплатить покупки в интернете – это актуально, если он использует ваш гаджет. Одна из самых полезных функций – настройка серфинга в браузере. Здесь есть два пути – либо включить опцию автоматической фильтрации нежелательного контента, либо открыть доступ только к тем ресурсам, которые вы выберете сами. Пусть это будут образовательные порталы, энциклопедии и несколько сайтов с развлекательным контентом для детей. И, конечно, нельзя забывать, что если ребенок носит гаджет с собой, то вы всегда можете увидеть, где он находится – в школе, дома у друга или в парке.

Итак, первый этап пройден. Все ненужное и даже опасное не попадет в телефон вашего ребенка. Теперь возникает встречный вопрос – а какой контент будет ему полезен? Здесь мы снова поговорим о приложениях, которые можно найти в маркете Apple.

Мальчик с планшетом

Технологии без границ

Почему мы рассказываем именно о продукции Apple? Потому что система iOS отличается эргономикой и интуитивно понятным интерфейсом. В ней действительно разберется даже ребенок. Жесты, касания, смахивания и перетаскивания – это те вещи, которые становятся понятными детям при первом же использовании. iPad или iPhone полноценно заменяют настольные компьютеры, а также все то, что спрятано в тяжелом школьном рюкзаке, – учебники, тетради, ручки и карандаши.

Более того, с помощью этих гаджетов ученик может получить гораздо больший объем информации – не только текстовой, но и визуальной и звуковой. Все новые знания можно тут же применить. Написать песню? Легко! Создать 3D-модель парового двигателя? Без проблем! При этом iPad, к примеру, позволяет очень рационально использовать рабочее пространство – в нем можно разделить экран и запустить сразу несколько приложений. В iBooks читать книгу, в Pages – писать конспект, в Keynote – делать зарисовки.

Дети и компьютеры

Дополненная реальность – еще одна функция, которая уже широко применяется для обучения детей. С ее помощью ребенок может увидеть привычные для себя предметы изнутри, понять, как они устроены. Гаджет может стать виртуальной лабораторией для проведения даже самых опасных опытов без риска нанесения вреда.

Во что превратится планшет или телефон в процессе обучения – зависит только от самого ученика и от его родителей. К примеру, если ваш ребенок проявляет интерес к музыке, то GarageBand поможет создать ему первую композицию. С помощью приложений планшет может быть киностудией, машиной времени, мольбертом, и даже космическим кораблем!

Планшет

Насколько это доступно?

В том, что платформа iOS дает отличный набор полезных и безопасных приложений, сомнений нет. Осталось поговорить только о том, насколько доступны эти технологии? На этот вопрос можно ответить коротко – чтобы пользоваться всеми преимуществами экосистемы Apple, достаточно иметь в качестве базового устройства iPhone 6S или iPad. Кстати, на эти устройства сейчас действует специальная цена:

iPhone 6S – всего 9 999 грн;

iPad 2018 WiFi – всего 9 499 грн.

Покупайте только официальную технику Apple:

iOn | Allo | Comfy | Foxtrot

В заключение можно сделать вывод, что в наше время детей невозможно оградить от технологий. Рано или поздно он возьмет в руки смартфон, и только от вас зависит, что он там найдет. Рассматривать это как проблему не стоит – ведь ее в любой момент можно превратить в огромное преимущество. Всего однажды настроив все функции на гаджетах всей семьи, вы облегчите жизнь себе и родным, не названивая всем через каждые 15 минут, зная, где и как проводят время ваши дети и какие видео и изображения они смотрят.

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