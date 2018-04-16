Как запрет Telegram отразится на Украине

Принятое властями РФ решение о блокировке всех сервисов Telegram на территории этой страны отразится и на украинском рынке. К такому выводу пришли собственники украинских Telegram-каналов, пишет AIN.

Андрей Бродецкий ("Технологии, медиа и общество") уверен, что действия Роскомнадзора значительно сократят число читателей его Telegram-канала. У которого, по его словам, 65% аудитории – из РФ. Поэтому после блокировки их значительная часть будет потеряна навсегда. В то же время у него 25% аудитории – из Украины. Поэтому Андрей Бродецкий намерен и дальше "работать для них и тех из РФ, кто будет обходить запрет". По его словам, если для обхода блокировки нужны будут какие-то действия от пользователей, то большинство из них просто уйдут из Telegram.

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Михаил Сапитон ("Букер") отметил, что на его канале примерно 50-75% аудитории — из РФ. Поэтому после блокировки просмотры постов сильно упадут, а рост количества подписчиков — замедлится. В то же время это даст повод активнее работать с украинской аудиторией.

У Telegram-канала Apps4Life тематика не имеет географической привязки, отметил его автор Олег Цегельник. "Поэтому изменений не будет", - уверен он. При этом отметив, что любая блокировка и запрет — это зло и с точки зрения использования ничего не изменится. В подтверждение своих слов он привел пример с блокировкой ВК и "Яндекса" в Украине. По словам Олега Цегельника, трафик просел буквально на десяток процентов и "здесь будет та же история". Пользователи найдут – и даже уже нашли – способ обойти блокировку, уверен он.

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