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Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент

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Историю с российским роботом-промоутером Promobot, которого сбил автомобиль Tesla Model S на автопилоте, заподозрили в неправдивости.

Об этом на своей странице в Twitter заявил блогер с ником Vitauskas. Он опубликовал скриншоты видео инцидента с выделенными сомнительными участками.

"До слёз! Помните "сбитого Теслой" российского гов*оробота? Так вот, никто никого не сбивал. Русские "Илоны Маски" устроили представление: вытащили куклу на дорогу и дернули за веревочку. Гов*ороботов не покупают, решили хоть так привлечь к ним внимание", — написал он.

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Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент

twitter.com/Vitauskas_A

Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент

twitter.com/Vitauskas_A

"Это "будущее" 21 века... или не так себе его представляли?" "Все ясно. Но его и так никто не купит, если он от маленького падения сразу вдребезги", "Никаких сомнений, что могло быть по-другому", — ответили блогеру в комментариях.

Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент
Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент
Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент

Напомним, электрокар случайно сбил Promobot стоимостью $2000 накануне выставки потребительской электроники CES-2019.

По словам разработчиков, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения и теперь не подлежит ремонту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Россия опозорилась "громким прорывом" в сфере технологий — созданием робота Бориса, которого показали на пропагандистском ТВ.

Теги
скандалыфейкиTesla Motorsсоцсети
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Металобрухт подряпав теслу
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