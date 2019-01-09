Фейк? На видео со сбитым Tesla российским роботом обнаружили странный момент

Историю с российским роботом-промоутером Promobot, которого сбил автомобиль Tesla Model S на автопилоте, заподозрили в неправдивости.

Об этом на своей странице в Twitter заявил блогер с ником Vitauskas. Он опубликовал скриншоты видео инцидента с выделенными сомнительными участками.

"До слёз! Помните "сбитого Теслой" российского гов*оробота? Так вот, никто никого не сбивал. Русские "Илоны Маски" устроили представление: вытащили куклу на дорогу и дернули за веревочку. Гов*ороботов не покупают, решили хоть так привлечь к ним внимание", — написал он.

twitter.com/Vitauskas_A

twitter.com/Vitauskas_A

"Это "будущее" 21 века... или не так себе его представляли?" "Все ясно. Но его и так никто не купит, если он от маленького падения сразу вдребезги", "Никаких сомнений, что могло быть по-другому", — ответили блогеру в комментариях.

Напомним, электрокар случайно сбил Promobot стоимостью $2000 накануне выставки потребительской электроники CES-2019.

По словам разработчиков, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения и теперь не подлежит ремонту.

До слёз! Помните "сбитого Теслой" российского говноробота? Так вот, никто никого не сбивал. Русские "Илоны Маски" устроили представление: вытащили куклу на дорогу и дернули за веревочку. Говнороботов не покупают, решили хоть так привлечь к ним внимание 😂 https://t.co/aj5gxCY9WC pic.twitter.com/C3TBPXztBX — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Россия опозорилась "громким прорывом" в сфере технологий — созданием робота Бориса, которого показали на пропагандистском ТВ.