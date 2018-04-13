Запрет Telegram в РФ: 8 бесплатных VPN-сервисов

Роскомнадзор уже пообещал заблокировать популярный мессенджер Telegram за отказ предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для дешифровки сообщений. Обойти блокировку можно с помощью услуги виртуальных частных сетей (Virtual Private Network). "Афиша Daily" подготовила список надежных и проверенных, при этом бесплатных VPN-сервисов.

1. Betternet

Приятный интерфейс, 10 стран для подключения. Минус – невысокая скорость, всего мегабит в секунду. В компании Betternet заявили, что зарабатывают на показе рекламы и видео. Поэтому могут возникнуть вопросы к приватности — скорее всего, приложение дает рекламодателям доступ к информации пользователей.

2. Opera VPN

Самое простое решение для телефонов. Установить, открыть программу, нажать кнопку — VPN заработает. У приложения нет лимитов, поэтому скорость может достигать до 7 мегабит в секунду. Этого с головой хватит для Telegram. Есть еще браузер Opera со встроенным VPN – для настольных компьютеров.

3. ProtonVPN

Эту программу разработали создатели защищенной почты ProtonMail. Она не ограничивает трафик, но верхний предел скорости – до 5 Мбит/с. Нет рекламы и приятный интерфейс. Разработчики заявили, что зарабатывают на платных подписчиках. Поэтому они могут позволить себе бесплатный тариф.

4. Windscribe

Один из самых быстрых VPN-сервисов. Программа ограничивает объем данных, но предоставляет большой пакет трафика — 10 гигабайт на скорости до 16 Мбит/с. Windscribe пообещал бережно относиться к данным и не показывать рекламу.

5. Hotspot Shield

Бесплатный тариф содержит довольно выгодные условия: 500 мегабайт в день (15 ГБ в месяц) и скорость до 17 Мбит/с. Есть и минусы: пользоваться можно только на одном устройстве. Программа показывает много рекламы, включая видео, которые нельзя пропустить. К тому же Hotspot Shield собирает много пользовательских данных.

6. TunnelBear

Приложение работает со средней скоростью (около 5 Мбит/с), предоставляя маленький пакет бесплатного трафика — всего 1,5 гигабайта. Для того, чтобы заходить в Telegram несколько раз в день – этого хватит. Но если не вылезать из мессенджера сутками, то, вероятно, придется экономить трафик.

7. Speedify

Для тех, кому нужно быстро и немного. Разработчики установили ограничение в 1 ГБ/мес. бесплатного трафика, но на скорости до 10 Мбит/с. Чтобы поддерживать скорость, Speedify переключается на разные соединения. Гигабайта хватит, чтобы переписываться, но вряд ли достаточно для просмотра каналов с картинками.

8. SurfEasy

Это основное приложение разработчиков Opera VPN. С самого начала дает просто неприличный объем трафика — 250 мегабайтов. Но его можно увеличить до 1,5 гигабайтов, если подтвердить почту, подключить еще один телефон, пригласить друга. Зато скорость радует — 14 мегабитов в секунду.

Как сообщал "Обозреватель", после решения Роскомнадзора заблокировать Telegram в сети появились публикации о том, как обойти запрет.