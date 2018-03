"Big data is following you": украинцев предупредили о нависшей угрозе

Украинцев предупредили о надвигающейся угрозе, которая возникает из-за глобального вмешательства интернета в личную жизнь каждого человека.

Вся жизнь человечества попадает под веб-мониторинг, а личные данные любого человека довольно легко отследить с помощью банального поисковика. Это может привести к тому, что интернет, в частности такие сервисы-гиганты как, к примеру, Google, будут попросту управлять человечеством. Такое мнение высказал шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар на своей странице в Facebook.

По его словам, общество уверенно идет к тому времени, когда "big data" будет полностью управлять его выбором: от покупки туалетной бумаги до голосования за президента.

"Вся наша жизнь попадает под мониторинг. Мы рассчитываемся в магазине карточками, получаем информацию через поисковики, делимся своими планами через почту или мессенджеры, наши вкусы и предпочтения, настроения легко отследить через социальные сети. И давно не секрет, что все эти данные сводятся воедино. Собирая множество данных о личности, не сложно манипулировать его выбором", - отметил Орест Сохар.

"Уже сейчас, даже на рынке Украины, доступные технологии распознавания голоса, которые позволяют подслушивать разговоры владельца смартфона и затем по набору ключевых слов подбирать ему адекватные рекламопоказы. А что мешает использовать эту информацию с другой, разведывательной целью, например? Ничто" - добавил он.

"Можно сколько угодно обсуждать политику приватности, но мы с вами сами сливаем доступ к своим тайнам, передаем права на управление своей жизнью. Делаем это с радостью, пользуясь всеми новейшими гаджетами и технологиями, которые имеют минимум двойное назначение. Поэтому, если вы не склонны к дауншифтингу, то расслабьтесь, big brother ... sorry, big data is following you", - подытожил Сохар.

Как сообщал "Обозреватель", в США и Европе набирает оборотов скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая подозревается в использовании персональных данных из социальных сетей, в частности Facebook, для влияния на миллионы пользователей по всему миру. Так, компанию подозревают в причастности к победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году, а также во влиянии на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.