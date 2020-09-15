Названы признаки скорой 'смерти' смартфона

Долгая загрузка приложений и зависание смартфона может свидетельствовать, что устройство скоро придет в негодность.
Об этом рассказали технические эксперты, назвав несколько причин скорой "смерти" телефона.
В случае долгой загрузки приложений, то можно сбросить смартфон до заводских настроек и попытаться загрузить приложения снова.
Если же на экране появились полосы на экране, то нужно менять дисплей. Однако замена стекла может оказаться дорогостоящей и проще продать сломанный смартфон на запчасти.
Нагревание батареи гаджета также является признаком, что вскоре устройство будет "мертво". Если же аккумулятор и вовсе вздулся, то пользоваться таким телефоном крайне опасно. Эксперты предупредили, что смартфон может воспламениться или даже взорваться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Эксперты сообщили, что для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.
Эксперты пояснили, почему нельзя заряжать смартфон на 100%. Кроме того, повреждение смартфона и износ аккумулятора могут быть одной из причин медленной зарядки.
Также эксперты рассказали, как защитить телефон и установить антивирус.
Стало известно, почему Android тормозит и как с этим бороться.
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