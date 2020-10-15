Названа проблема беспроводной зарядки для iPhone 12
Компания Apple представила новый тип магнитной беспроводной зарядки MagSafe, который заряжает новый iPhone 12 очень быстро, но при соблюдении одного условия.
Как пишет 9to5mac, при подключении iPhone 12 к MagSafe-зарядке, то устройство будет заряжаться на мощности в 15 Вт. Однако предыдущие модели, например, как iPhone X и iPhone 8 заряжают только на мощности 5 Вт с дальнейшим апгрейдом до 7,5 Вт.
При этом если зарядка будет осуществляться любой другой Qi-совместимой станцией, независимо от ее мощности iPhone 12 будет ограничивать входящее соотношение тока и вольтажа до 7,5 Вт.
Также отмечается, что заряжать iPhone 12 от MagSafe на мощности в 15 Вт можно только некоторое время. Поэтому проводная зарядка будет быстрее и эффективнее для смартфона.
Как сообщал OBOZREVATEL, прошла официальная презентация Apple, где показали сразу четыре новых iPhone 12.