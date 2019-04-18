На Землю рухнул объект из другой планетной системы: что это было

На Землю в январе 2014 года упало небесное тело, которое прилетело из другой планетной системы, расположенной где-то в диске Млечного Пути.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета. Они проанализировали случаи возникновения метеоров, записанных в базе данных Центра исследования околоземных объектов НАСА (CNEOS), сообщает "Лента.ру".

В результате были обнаружены сведения об объекте, который летел к Земле со скоростью 60 километров в секунду, пройдя мимо Солнца. Ученые считают, что в диаметре небесное тело достигало метра, поскольку оно сгорело в атмосфере, а не достигло поверхности.

На Землю упал объект из другой системы abc-decor.com

Специалисты также рассчитали траекторию объекта на основе скорости и определили, что он не был гравитационно связан с Солнцем, то есть не двигался по орбите вокруг него. Он двигался настолько быстро, что миновал притяжение звезды, которая почти не повлияла на его путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

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