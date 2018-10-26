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На Землю поступают загадочные сигналы из космоса: ученые озвучили версии

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Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) обнаружили радиоволны, которые поступают в сторону Земли из нашей собственной галактики.

Сигнал может иметь искусственное происхождение. Об этом написало издание Science Alert.

Из глубины галактики Млечный путь в сторону нашей планеты поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями.

На Землю поступают загадочные сигналы из космоса: ученые озвучили версии

NASA/GSFC/Arizona State University, луна

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Такие сигналы могут быть "эхом" Большого взрыва или следствием активности звёзд определённого типа.

По другой версии, сигналы могут иметь искусственное происхождение. Теперь стоит задача установить природу и источник этих сигналов. Для этого учёным нужно проанализировать большой объём метаданных, после чего с помощью суперкомпьютеров исследователи смогут приступить к вычислению возможного "адреса отправки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заметили странное явление на Марсе.

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Тема
Космос
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