На Землю поступают загадочные сигналы из космоса: ученые озвучили версии

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) обнаружили радиоволны, которые поступают в сторону Земли из нашей собственной галактики.
Сигнал может иметь искусственное происхождение. Об этом написало издание Science Alert.
Из глубины галактики Млечный путь в сторону нашей планеты поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями.
NASA/GSFC/Arizona State University, луна
Такие сигналы могут быть "эхом" Большого взрыва или следствием активности звёзд определённого типа.
По другой версии, сигналы могут иметь искусственное происхождение. Теперь стоит задача установить природу и источник этих сигналов. Для этого учёным нужно проанализировать большой объём метаданных, после чего с помощью суперкомпьютеров исследователи смогут приступить к вычислению возможного "адреса отправки".
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заметили странное явление на Марсе.
Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.