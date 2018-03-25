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На Марсе нашли странный след: уникальное фото

5.6тЧитать новость на украинском

Сотрудники NASA заметили на поверхности Марса странную дыру, которая намного глубже, чем все остальные "ямы" на планете.

Об этой находке пишет Science Alert. Также публикуется фото.

Эта местность называется "территорией швейцарского сыра". Именно там было замечено нетипичное углубление.

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Соответствующее изображение было снято с использованием MRO или камеры HiRISE, которая позволяет исследователям видеть объекты на Марсе размером более одного метра и глубиной от 200 до 400 километров.

При сопоставлении масштабов выяснилось, что яма немаленькая.

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Пока что ученые не знают, что именно могло оставить на планете подобный след.

Как сообщал "Обозреватель", глава компании SpaceX, предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил колонизировать планету Марс и даже назвал стоимость билета, чтобы поселиться там.

Объект
Марс
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