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Метеор или инопланетяне? США взбудоражил огненный шар в небе: видео

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В небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит.

Необычное явление можно было наблюдать вечером в среду, 20 марта. Как выяснилось вскоре, свет носил далеко не инопланетный характер, а был всего лишь голливудским эффектом, передает CBSnews.

"Что это за летающий предмет в огне над центром Лос-Анджелеса?"– написал в Twitter пользователь Деннис Хегстад, чье видео о таинственной вспышке набрало почти 2 миллиона просмотров.

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Далее пользователи начали выдвигать все более невероятные версии. Некоторые написали в соцсети, что видели падающую звезду, другие заподозрили инопланетное вторжение, поскольку заметили очертания нескольких фигур.

Однако Департамент полиции Лос-Анджелеса вскоре развеял все сомнения жителей города. Как выяснилось, вспышки были просто частью съемочного процесса компании Red Bull.

"Метеоритом" оказались три члена "Red Bull Air Force", которые выпрыгнули из вертолета на высоте около 4000 футов над городом. Они летели со скоростью более 120 миль в час и создали иллюзию метеора.

Отмечается, что в честь суперлуния и весеннего равноденствия Red Bull организовал оригинальную акцию – воздушный полет над городом. "Чтобы добавить нотки голливудского блеска, костюмы были оснащены светодиодными лампами и искровой пиротехникой, которая освещала ночное небо, когда садилось солнце и поднималась луна", – пояснили на сайте компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей ОАЭ напугала загадочная "дыра", которую они могли наблюдать в небе.

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