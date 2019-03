Метеор или инопланетяне? США взбудоражил огненный шар в небе: видео

В небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит.

Необычное явление можно было наблюдать вечером в среду, 20 марта. Как выяснилось вскоре, свет носил далеко не инопланетный характер, а был всего лишь голливудским эффектом, передает CBSnews.

"Что это за летающий предмет в огне над центром Лос-Анджелеса?"– написал в Twitter пользователь Деннис Хегстад, чье видео о таинственной вспышке набрало почти 2 миллиона просмотров.

What is this flying item on fire above downtown Los Angeles? pic.twitter.com/3tUu0jKL8L — dennis hegstad (@dennishegstad) 21 марта 2019 г.

Далее пользователи начали выдвигать все более невероятные версии. Некоторые написали в соцсети, что видели падающую звезду, другие заподозрили инопланетное вторжение, поскольку заметили очертания нескольких фигур.

Did anyone else see that meteor over Downtown Los Angeles?? #crazy — Ellis (@elliseckles) 21 марта 2019 г.

Omg yes! I saw something just moments ago! Is that what it was ☄️ huge! In the eastern sky near #dtla #LAMeteor — DeuceKat (@DeuceKat) 21 марта 2019 г.

Однако Департамент полиции Лос-Анджелеса вскоре развеял все сомнения жителей города. Как выяснилось, вспышки были просто частью съемочного процесса компании Red Bull.

"Метеоритом" оказались три члена "Red Bull Air Force", которые выпрыгнули из вертолета на высоте около 4000 футов над городом. Они летели со скоростью более 120 миль в час и создали иллюзию метеора.

Отмечается, что в честь суперлуния и весеннего равноденствия Red Bull организовал оригинальную акцию – воздушный полет над городом. "Чтобы добавить нотки голливудского блеска, костюмы были оснащены светодиодными лампами и искровой пиротехникой, которая освещала ночное небо, когда садилось солнце и поднималась луна", – пояснили на сайте компании.

Oh nothing but 2x wingsuit base jumpers in Downtown LA being dropped by helicopter...(yawn). 😎



Cc: ⁦@alexsanger⁩ pic.twitter.com/UrRf3DvVQe — YS (@NYinLA2121) 21 марта 2019 г.

