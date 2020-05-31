Маск заявил о планах полететь на Луну: когда это возможно

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о желании организовать полет на Луну.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам успешного запуска на МКС корабля Crew Dragon, который транслировался в прямом эфире (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Илон Маск анонсировал полет на Луну

"Есть желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может произойти и через четыре. Думаю, про два года и говорить не стоит. Удивлюсь даже, если мы это сделаем через четыре года", – сказал Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая со второй попытки состоялся пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Ранее аэрокосмическое агентство США NASA обнародовало соглашение между космическими государствами, в котором изложены правила освоения Луны.

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