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Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео

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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск совместно со своей The Boring Company открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (США).

Во время презентации стало известно, что для быстрого проезда по тоннелю машины оснастят выдвижными боковыми колесами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Технологию Маск продемонстрировал на автомобиле собственной марки Tesla. По словам предпринимателя, такие колеса могут быть изготовлены и для других автономных электромобилей.

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Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — рассказал позже Маск в своем Twitter.

Строительство тестового туннеля обошлось The Boring Company в 10 миллионов долларов.

Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео
Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео
Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео
Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео

Twitter Илона Маска

Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео

Twitter The Boring Company

Как сообщал OBOZREVATEL, видео из первого скоростного подземного туннеля Hyperloop под Лос-Анджелесом Маск обнародовал еще в ноябре.

О начале строительства туннеля Маск объявил в конце июня. Его проект предусматривал параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено также создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
Tesla
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "для быстрого проезда по тоннелю машины оснастят выдвижными боковыми колесами" Интересно это Маск не в курсе что любое соприкосновение движущейся части с неподвижной опорой (рельсами и прочим) заметно замедляет движение? Или это физические выкладки украинских инженеров?)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну тоже самое метро, только с автомобилем вместо поездов. Поезд перевозит 1000 тушек за раз, а автомобиль только 5. И билет в такую вундервафлю будет стоить дороже, чем на вертолет.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ващето гиперлуп это нечто другое, гиперлуп это проект вакуумного поеда приводимого линейным элдвигателем. "обоз" не в курсе дел?!
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