Маск запустил первый тоннель Hyperloop: удивительные фото и видео

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск совместно со своей The Boring Company открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом (США).

Во время презентации стало известно, что для быстрого проезда по тоннелю машины оснастят выдвижными боковыми колесами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Технологию Маск продемонстрировал на автомобиле собственной марки Tesla. По словам предпринимателя, такие колеса могут быть изготовлены и для других автономных электромобилей.

"Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — рассказал позже Маск в своем Twitter.

Строительство тестового туннеля обошлось The Boring Company в 10 миллионов долларов.

