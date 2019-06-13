ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

488Читать материал на украинском

С космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation.

Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли, каждый аппарат весит около 1,4 тонн, сообщает "РИА Новости".

Известно, что в создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года.

Новости
В США с пятой попытки запустили в космос ракету Falcon 9: зрелищное видео

Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

Twitter SpaceX

RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.

Первая ступень ракеты-носителя совершает уже свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске новейшего корабля Crew Dragon.

Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

Twitter SpaceX

Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

Twitter SpaceX

Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

Twitter SpaceX

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская компания SpaceX вывела в космос первую серию спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям Земли.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel