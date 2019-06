Маск успешно запустил новую ракету в космос: впечатляющие фото

С космодрома Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation.

Ракета-носитель вывела на орбиту серию из трех спутников зондирования Земли, каждый аппарат весит около 1,4 тонн, сообщает "РИА Новости".

Известно, что в создании спутников участвовали более 125 канадских компаний. Созвездие RADARSAT Constellation придет на смену системам RADARSAT-1, действовавшей с 1995 по 2013 год, и RADARSAT-2, работающей с 2007 года.

RADARSAT Constellation предназначена для наблюдения за погодными условиями, при ликвидации стихийных бедствий и наблюдением за морской навигацией. Заказчиком запуска выступает Канадское космическое агентство.

Первая ступень ракеты-носителя совершает уже свой второй полет, ранее в марте она участвовала в тестовом запуске новейшего корабля Crew Dragon.

Falcon 9 breaks through the fog pic.twitter.com/yMnwrQ0KdX

Falcon 9 returns to Earth on LZ-4 after launching the RADARSAT Constellation Mission to orbit – SpaceX’s 2nd West Coast land landing pic.twitter.com/LxeFJdLqcA