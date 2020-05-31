Маск ответил на шутку Рогозина про батут шестилетней давности

Основатель компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.

Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что таким предложением Рогозин отличился в своем Twitter еще в 2014 году, на тот момент он был вице-премьером и курировал космонавтику в РФ.

"Батут работает", – сказал Маск под смех участников брифинга со стороны НАСА, пояснив, что "это шутка для посвященных".

Карикатура Андрея Петренко: "Ррогозин – через батут в космос" twitter.com/PetrenkoAndryi

Отметим, что Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу 30 мая. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме.

При этом росСМИ утверждает, что для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Так как последние 9 лет американские астронавты "отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату". Именно поэтому в 2014 году в ответ на американские санкции против российской космической отрасли глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.

Маск ответил на шутку Рогозина о батуте

Маск же, вспомнив эту шутку, добавил, что она всего лишь внутренняя, а пилотируемым кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество.

Со своей стороны руководитель НАСА Джим Брайденстайн добавил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел поздравительные комментарии России в связи с запуском корабля.

"Они верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным", – сказал он.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2014

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая, со второй попытки состоялся пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

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