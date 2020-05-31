Маск ответил на шутку Рогозина про батут шестилетней давности

Основатель компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.
Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что таким предложением Рогозин отличился в своем Twitter еще в 2014 году, на тот момент он был вице-премьером и курировал космонавтику в РФ.
"Батут работает", – сказал Маск под смех участников брифинга со стороны НАСА, пояснив, что "это шутка для посвященных".
Карикатура Андрея Петренко: "Ррогозин – через батут в космос"
twitter.com/PetrenkoAndryi
Отметим, что Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу 30 мая. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме.
При этом росСМИ утверждает, что для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Так как последние 9 лет американские астронавты "отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату". Именно поэтому в 2014 году в ответ на американские санкции против российской космической отрасли глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.
Маск ответил на шутку Рогозина о батуте
Маск же, вспомнив эту шутку, добавил, что она всего лишь внутренняя, а пилотируемым кораблем Crew Dragon может гордиться все человечество.
Со своей стороны руководитель НАСА Джим Брайденстайн добавил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел поздравительные комментарии России в связи с запуском корабля.
"Они верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным", – сказал он.
Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута http://t.co/8zGQhr9GVi— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2014
..#рогозин (@Rogozin) - через #батут в #космос..https://t.co/Eq6o93urVVhttps://t.co/Y4MxKqgvNohttps://t.co/STV8WSXeBd pic.twitter.com/ebM65B4uCJ— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) May 31, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая, со второй попытки состоялся пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
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