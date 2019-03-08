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Космический корабль Маска успешно сел на землю: первое видео

6.3тЧитать материал на украинском

Пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане около восточного побережья Флориды.

Корабль вернулся после первого полета в космос и стыковки с Международной космической станцией, сообщили в компании. При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду.

В нужном районе океана корабль ожидало специально судно, оборудованное краном для подъема корабля на борт. От МСК Dragon-2 отстыковался в автоматическом режиме в воскресенье, вернув на землю около 136 килограммов груза.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск взорвал сеть комментарием на русском языке, удивившись необычными "Жигулями".

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Персона
Илон Маск
Тег
SpaceX
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Минбороны США рассмотрит вопрос о лишении главу компании Илона Маска допуска к секретной информации из-за того, что он курил марихуану во время комедийного шоу, сообщается на сайте Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/videos/2019-03-07/pentagon-said-to-review-elon-musk-s-federal-security-clearance-video Хех)
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илон Маск взорвал сеть комментарием на русском языке" и где тут скакуасы??? почему тут какие-то евгены печкины топят за проходимца?
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Chesny Victor
Chesny Victor
А у кацапов, все это происходит глубокой ночью, в диких казахских степях или в тундре. и обязательно под грифом "Совершенно секретно". Дебилы бльдь.
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минин евген
минин евген
Chesny Victor, а как иначе, кацапские ракеты падают, а не взлетают.
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