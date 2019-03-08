Космический корабль Маска успешно сел на землю: первое видео

Пилотируемый космический корабль американской компании SpaceX Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане около восточного побережья Флориды.

Корабль вернулся после первого полета в космос и стыковки с Международной космической станцией, сообщили в компании. При входе в атмосферу над кораблем развернулись четыре парашюта, которые обеспечили ему мягкую посадку на воду.

В нужном районе океана корабль ожидало специально судно, оборудованное краном для подъема корабля на борт. От МСК Dragon-2 отстыковался в автоматическом режиме в воскресенье, вернув на землю около 136 килограммов груза.

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